Edifício residencial destruído pelas chamar na província turca de Izmir





Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio residencial de luxo localizado no distrito de Narlidere, na província turca de İzmir. Informações da imprensa da Turquia dão conta de que as chamas tomaram o edifício por volta das 22h30 (horário local) desta quinta-feira (28).

O prédio que foi tomado pelo fogo fica dentro do luxuoso condomínio de Folkart, e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o local sendo consumido pelo incêndio e cercado por fumaça escura. Até o momento não há informações sobre vítimas fatais.









Altas explosões foram ouvidas no local enquanto os bombeiros turcos tentavam combater o incêndio e, de acordo com Tunç Soyer, prefeito de Izmir, a fachada de madeira do edifício facilitou o alastramento das chamas.





"Nossos bombeiros estão respondendo com todas as suas forças ao incêndio do local em Narlıdere. Enquanto o revestimento externo do prédio é de madeira dificultando o trabalho, nossas equipes estão trabalhando para evitar que as chamas se espalhem para outros blocos. Nosso único desejo é que não haja perda de vidas", escreveu nas suas redes sociais ainda na quinta-feira.

Narlıdere'de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor.



Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 27, 2023





O fogo teria começado a tomar conta do edifício no terceiro andar, e depois se alastrou por quase toda a sua extensão. O prédio tem oito andares, e relatos da mídia local apontam que pessoas foram vistas pulando da janela para escapar.

Fahrettin Koca, ministro da Saúde da Turquia, informou que um total de 70 paramédicos e 20 ambulâncias se deslocaram ao condomínio Folkart para socorrer os civis. Ele pontuou ainda que ao menos 7 pessoas foram socorridas no local.

"7 de nossos cidadãos foram afetados pelo incêndio ocorrido em um local em İzmir Narlıdere e que ainda está sob controle. 6 pessoas foram expostas ao fogo, uma pessoa torceu o pé. As intervenções médicas necessárias foram feitas, cada uma delas está em boas condições"

İzmir Narlıdere’de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir.



Olay yerine… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2023





