Reprodução/US Army Pacote de ajuda militar dos EUA à Ucrânia inclui mísseis antiblindados do modelo Javelin

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (4), um novo pacote de assistência militar à Ucrânia. Serão destinados US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 10,68 bilhões na cotação atual) para Kiev.

O montante financeiro que será investido nesta ajuda militar será disponibilizado pela Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI). De acordo com o Pentágono, os recursos de defesa contarão com munição de tanques, sistemas de morteiros, foguetes e sistemas antiblindados.

Outros itens que serão adquiridos são: equipamento de comunicações seguras, radares de vigilância aérea, aproximadamente 3.600 armas pequenas e viaturas de apoio logístico.





Foi anunciada ainda uma asistência adicional no valor de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,54 bilhões), que terá equipamentos que estão no estoque dos Estados Unidos, como munições para HIMARS (Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade).

O pacote adicional também será composto por lançadores de granada, caminhões e carretas para o transporte de equipamentos pesados, munições de artilharia de 155mm e 105mm e munições para tanques de guerra.

"Os Estados Unidos continuarão a trabalhar com seus aliados e parceiros para fornecer à Ucrânia recursos para atender às suas necessidades imediatas no campo de batalha e aos requisitos de assistência de segurança de longo prazo", afirmou o Departamento de Defesa em comunicado .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.