Reprodução/Instagram @realdonaldtrump Trump foi indiciado por suborno a uma atriz pornô norte-americana

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, cheogu ao Tribunal Criminal de Manhattan, localizado na cidade de Nova York, para ouvir formalmente a sua acusação no caso de suborno feito a uma atriz pornô norte-americana.

O ex-mandatário se apresentou à Justiça por volta das 13h20 (horário local - 14h20 no horário de Brasília). Seu trajeto foi acompanhado por um comboio de sete carros pretos escoltados por uma viatura da polícia. Centenas de apoiadores e críticos a Trump foram separadas por barricadas em um parque na frente do Tribunal para recebê-lo.

Leia mais: 'Não haverá confissão de culpa neste caso', diz advogado de Trump



Donald seguirá agora os procedimentos legais da Justiça norte-americana, como ser fotografado e fazer o recolhimento das digitais. Logo depois ele será levado a um juiz que vai ler as acusações feitas pela promotoria. A leitura será feita às 14h15 de Nova York (15h15 horário de Brasília).

O ex-mandatário então irá se declarar inocente ou culpado após a leitura. A expectativa é de que o juiz o libera para aguardar as próximas fases do processo em liberdade. Trump deve deixar o tribunal e retornar para a Flórida , onde mora, para discursar sobre o ocorrido.





Entenda o caso

A atriz Stormy Daniels prometia divulgar um caso extraconjugal do ex-presidente em 2006. Trump ficou incomodado com a ameaça e teria subornado a atriz por intermédio de um aliado.

Segundo as leis americanas, o pagamento não é indício de crime, mas as suspeitas de que o dinheiro seria da campanha presidencial de Trump de 2016. Na época, o dinheiro teria sido creditado como honorários advocatícios ao advogado Michael Cohen.

Pelas redes sociais, Trump disse ser alvo de perseguição e culpou seus adversários pelo indiciamento. O empresário é pré-candidato à Casa Branca em 2024.

“Isto é perseguição política e interferência eleitoral no mais alto nível da história. Desde o momento em que desci a escada rolante dourada da Trump Tower, mesmo antes de ser empossado como presidente dos EUA, os democratas da esquerda radical se envolveram em uma caça às bruxas para destruir o movimento Make America Great”, disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.