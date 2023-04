Ministério da Defesa da Índia: 04.04.2023 Avalanche na Índia mata sete turistas; outros estão presos

Nesta terça-feira (4), uma avalanche atingiu a região dos Himalaias , resultando na morte de sete turistas e deixando outras pessoas presas e desaparecidas no local, de acordo com informações do Exército indiano .

O incidente aconteceu no estado de Sikkim , próximo à passagem montanhosa que dá acesso à região chinesa do Tibete .

Segundo o Exército, cerca de cinco veículos , que transportavam até 30 turistas , ficaram presos sob a neve quando a avalanche ocorreu. Até o momento, ainda não se sabe quantas pessoas continuam presas no local.

Das 17 pessoas resgatadas , oito estão em estado crítico e foram encaminhadas para um hospital.

As operações de resgate continuam em andamento e imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa da Índia mostram equipes de resgate cavando com pás perto de uma cachoeira.

Máquinas pesadas amarelas também estão sendo utilizadas para limpar a neve deixada pela avalanche.

Outros 350 turistas e 80 veículos foram resgatados depois que a neve foi removida da estrada.

Região de montanhas

Sikkim é uma região muito visitada por turistas, que vão em busca do "Esplendor Místico" da região, localizada abaixo do Monte Khangchendzonga , a terceira montanha mais alta do mundo.

Nathu La , a passagem onde ocorreu a avalanche, é um importante ponto de peregrinação para o Monte Kailash, na China, considerada uma das peregrinações mais sagradas do hinduísmo .

A fronteira de 3.500 km entre a Índia e a China é disputada desde a década de 1950 e ambos os países têm investido em melhorias nas estradas e ferrovias em regiões remotas.

No entanto, avalanches e inundações repentinas no Himalaia são comuns durante o verão e os meses de monções, quando a neve derrete e as fortes chuvas se combinam.

Em junho de 2013, chuvas recordes de monção no estado de Uttarakhand, no norte do Himalaia, causaram inundações devastadoras que mataram cerca de 6.000 pessoas, um dos piores desastres naturais a ocorrer no país.

*Com informações de Agências Internacionais

