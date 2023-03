Reprodução/redes sociais Vinte e cindo fiéis que estavam no templo caíram após o chão ceder





Ao menos 13 pessoas morreram após parte do piso de um templo ceder na Índia nesta quinta-feira (30). De acordo com as autoridades locais, o local que colapsou fica em cima de um poço utilizado em rituais religiosos, conhecido como stepwell .

Dos fiés que vieram a óbito, 11 morreram ainda no local e os outros dois tiveram a morte confirmada após serem levados para o hospital. Além das vítimas fatais, outras 25 pessoas caíram no poço mas foram resgatadas com vida.

25 people were trapped under ground when a step well in a temple in Indore city, in #India 's Madhya Pradesh collapsed on Thursday. Rescue work is going on. pic.twitter.com/YhR1GvHwUc — Media Warrior (@MediaWarriorY) March 30, 2023

O caso foi registrado durante as comemorações do Ram Navami, que celebra o aniversário da divindade hindu Ram. O festival conta, anualmente, com a preença de centenas de pessoas.

De acordo Narottam Mishra, ministro do Interior de Madhya Pradesh, estado onde está localizada a cidade de Indore, onde aconteceu o acidente, foram abertas as investigações para entender o motivo do colapso.





Já ministro-chefe do estado, Shivraj Singh Chouhan, afirmou que o stepwell cedeu por conta o excesso de peso no local. De acordo com ele, serão disponibilizadas 500 mil rúpias indianas (cerca de R$ 31 mil) para as famílias dos mortos e 50 mil rúpias indianas (aproximadamente R$ 3,1 mil) para os feridos.

"Hoje, um incidente muito infeliz aconteceu em Indore. Desde o incidente, estive em contato constante com a administração e monitorando a operação de resgate. Toda a administração se envolveu nessa campanha para salvar as pessoas, mas apesar de todos os esforços, não conseguimos salvar muitas vidas", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, disse estar "extremamente triste" pelo acidente e prestou condolências às vítimas. "Minhas orações com todos os afetados e suas famílias."

Extremely pained by the mishap in Indore. Spoke to CM @ChouhanShivraj Ji and took an update on the situation. The State Government is spearheading rescue and relief work at a quick pace. My prayers with all those affected and their families. — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2023





