Pixabay Índia deve passar a China e terá maior população do mundo em 2023

Até meados de abril, a Índia deve superar a China e se tornar o país mais populoso do mundo em 2023 . A estimativa é do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (Organização das Nações Unidas).

De acordo com a projeção da ONU, a população indiana vai ultrapassar a chinesa em 3 milhões de habitantes.

O número de habitantes da Índia cresceu 11% nos últimos dez anos, enquanto a chinesa registrou um aumento de 4%. A ONU ainda aponta que, de 2012 a 2022, a Índia teve um aumento de 143 milhões de habitantes, enquanto a China registrou alta de 59 milhões, menos da metade.

A crise demográfica já é uma realidade apontada na China. No dia 16 de janeiro, governo chinês anunciou que sua população reduziu pela 1ª vez em 61 anos.

Atualmente, os dois gigantes asiáticos possuem mais de 1,4 bilhão de habitantes cada. Há mais de 70 anos, eles representam mais de um terço da população mundial.

As duas nações vão ficar no topo do ranking de países mais populosos por muito tempo. Em 3º lugar, com menos de 1 bilhão de habitantes, estão os Estados Unidos. Em seguida, está a Indonésia (278 milhões) e o Paquistão (240 milhões).

Em 15 de novembro de 2022, a população global ultrapassou a marca de 8 bilhões de pessoas, segundo relatório da ONU. O documento também projetou que a Índia ultrapassará a China em tamanho de população em 2023, com mais de 1,4 bilhão de pessoas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.