Reprodução: Redes Sociais Helicóptero dos EUA

Dois helicópteros militares dos Estados Unidos colidiram na noite de quarta-feira (29) no Kentucky. Segundo o governo norte-americano, as nove pessoas que estavam a bordo morreram.

O acidente ocorreu por volta das 23h do horário de Brasília, durante uma missão de treinamento de rotina, próximo de Fort Campbell.

"Podemos confirmar que duas aeronaves da 101ª se envolveram em um acidente com um balanço de várias vítimas ontem à noite", afirmou a 101ª Divisão Aerotransportada.

Segundo o porta-voz do Exército dos EUA, os helicópteros eram modelo Black Halk HH-60, utilizado apoio de operações especiais.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, disse que iria viajar ao local do acidente para acompanhar as investigações.

A causa da colisão ainda não foi informada.

