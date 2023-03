Divulgação/Departamento de Defesa dos EUA Drone norte-americano do modelo MQ-9 derrubado por caças russos





A Rússia informou, nesta quarta-feira (15), que tentará recuperar os destroços do drone norte-americano que foi derrubado na última terça-feira . O veículo militar voador e não tripulado caiu no Mar Negro.

Nikolai Patrushev, secretário do COnselho de Segurança russo, disse que apesar de questionar a possibilidade de recuperar o drone, essa ação deve ser realizada. "E certamente trabalharemos nisso. Espero, claro, com sucesso", ressaltou em entrevista ao canal TV Rossiya-1.

“Quanto ao drone, os americanos continuam dizendo que não estão participando de operações militares. Esta é a última confirmação de que eles estão participando diretamente dessas atividades na guerra”, disse Nikolai.





Outra autoridade russa que se pronunciou nesta quarta-feira foi Anatoly Antonov, embaixador do país nos Estados Unidos. Em comunicado divulgado via Telegram, ele afirmou que "qualquer ação com o uso de armamento dos Estados Unidos" é vista como hostil.

"Nós presumimos que os Estados Unidos se abstenham de mais especulações na mídia e interrompam os voos perto das fronteiras russas", escreveu. "A Rússia não busca o confronto e segue apostando em uma cooperação pragmática no interesse das populações de nossos países."

Drone Alvejado

Um caça da força aérea russa, modelo Su-27 , alvejou a hélice de um drone militar de vigilância americano, o "Reaper", derrubando o equipamento dos EUA no Mar Negro. O incidente foi considerado um movimento "imprudente" da Rússia pela cúpula militar americana.

A operação militar russa enviou dois jatos para a interceptação do drone, que segundo o Kremilin atua como 'espião americano'. Militares americanos afirmam que por diversas vezes os caças russos despejaram combustível no drone MQ-9 além de sobrevoarem na frente da aeronave não tripulada, efetuando 'manobras inseguras'.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.