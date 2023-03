Reprodução: rede sociais - 14/03/2023 Tarcísio de Freitas batendo o martelo

Um vídeo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo , batendo o martelo da B3 com muita força viralizou nas redes sociais. O episódio ocorreu na última terça-feira (14), ao final de um leilão na bolsa brasileira.

A gravação, publica no próprio perfil de Tarcísio no Twitter já conta com 2,8 milhões de visualizações.

O governador bate seis vezes o martelo e o joga. O movimento chega a derrubar o “B” de B3 que está no púlpito, mas não quebra o objeto.

Na legenda da publicação, Tarcísio escreveu: "Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 km, 15 mil empregos e R$3,4 bi em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais pra admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel".

Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 km, 15 mil empregos e R$3,4 bi em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais pra admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel. pic.twitter.com/AADT8fbSfi — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 14, 2023













Nos comentários do post, usuários comentaram a situação. "Calma, governador. A gente entendeu", diz um internauta.

"Nunca imaginei que o Tarcísio era tão desequilibrado assim. Normalmente ele disfarça bem", disse outro usuário do Twitter. Em resposta, uma mulher rebate, comparando o governador com o super-herói Thor da franquia Marvel, que utiliza de um martelo para ter poderes.

"Pra que problematizar? Thorcísio é muito equilibrado e comemorar conquistas faz bem", disse a internauta.

O evento leiloava o trecho Norte do Rodoanel Mario Covas , vencido pela Via Appia, que irá administrar a rodovia paulista pelos próximos 31 anos.

O trecho de 44 quilômetros passará pelos municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá e ligará a capital com a rodovia Presidente Dutra.

