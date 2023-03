Creative Commons Imagem de Arquivo Drone militar americano de vigilância "Reaper"

Um caça da força aérea russa, modelo Su-27 , alvejou a hélice de um drone militar de vigilância americano, o "Reaper", derrubando o equipamento militar dos EUA no Mar Negro, nesta terça-feira (14).

O incidente foi considerado um movimento "imprudente" da Rússia pela cúpula militar americana.

A operação militar da Rússia enviou dois jatos para a interceptação do drone, que segundo o Kremilin atua como 'espião americano'. Militares americanos afirmam que por diversas vezes os caças russos despejaram combustível no drone MQ-9 além de sobrevoarem na frente da aeronave não tripulada, efetuando 'manobras inseguras'.

O comunicado da força aéra americana lamenta a perda do equipamento.

“Nossa aeronave MQ-9 estava conduzindo operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi interceptada e atingida por uma aeronave russa, resultando em um acidente e na perda total do MQ-9”, disse o general da Força Aérea dos EUA na região James Hecker, disse.

