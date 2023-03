Reprodução: TV Anhanguera - 15/03/2023 Thais Medeiros e a pimenta em conserva que causou alergia

O namorado de Thais Medeiros, de 25 anos, que foi internada após ter uma reação alérgica ao cheirar um frasco de pimenta em conserva no mês de fevereiro, disse que a jovem ficou sem pulso no meio do caminho para o hospital.

"Chegando no hospital, ela ficou sem pulso. Eu estava dirigindo, peguei no pulso dela e não senti nada. Eu gelei na hora. Minha mãe fez respiração nela, mas não adiantou. Os médicos viram a gravidade e já correram com a maca", relata Matheus Oliveira, namorado de Thais.

A jovem ficou internada por 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) . Segundo a mãe da jovem, Adriana Medeiros, a filha segue se recuperando na enfermaria da Santa Casa de Anápolis e deve ser transferida para um centro de reabilitação em breve.

Matheus diz também que as pessoas o questionam sobre como ela teve uma reação alérgica a pimenta .

"Tem gente que debocha, fala: ‘- nossa, uma pimenta’. Mas você não escolhe a alergia que você vai ter. Você só vai descobrir quando prova o alimento um faz um exame", pontuou o namorado, que socorreu Thais de imediato.

No dia 17 de fevereiro, Thais já estava sentindo os sintomas da asma, mas resolveu viajar para a casa do namorado em Anápolis (GO). Naquele dia, ela e a família de Matheus estavam todos na cozinha, quando a mãe do namorado destampou um frasco de pimenta e todos inalaram a especiaria.

Segundo as testemunhas, Thais não chegou a encostar no recipiente para sentir o aroma que desencadeou uma reação alérgica imediata.

“Ela tentando puxar o ar, mas o ar não ia. Era uma agonia”, relembra Matheus em relato ao Fantástico no último domingo (12).

Segundo a Dra. Albertina Varandas Capelo, Coordenadora do Departamento Científico de Anafilaxia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), especiarias como a pimenta, podem desencadear sintomas cutâneos, gastrointestinais e respiratórios, como coceira no corpo, urticas, placas vermelhas, coceira na boca, dor abdominal, diarreia, náuseas, espirros, coriza, tosse e chiado no peito.

Após cheirar a pimenta, a jovem não conseguiu respirar corretamente. A baixa circulação de oxigênio para o cérebro e coração provocou uma parada cardiorrespiratória.

“Ela sofreu uma lesão irreversível. O cérebro ainda pode ter alguma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais dela, as atividades normais, isso, infelizmente, não”, explica Rubens Dias, médico da UTI em que Thaís estava internada.





