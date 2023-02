Igor Evangelista/MS - 30.01.2023 Equipes do Ministério dos Direitos Humanos prestam apoio a Yanomamis

Um relatório dilvulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (8) mostra que equipes da pasta encontraram uma situação "insalubre" ao visitar postos de saúde que atendem indígenas Yanomami na região de Roraima . Segundo o documento, entre as condições precárias encontradas nos locais estão fezes em alojamentos, esgos a céu aberto e, até mesmo, medicamentos vencidos.

O relatório "Missão Yanomami" detalhou a visita dos agentes do Ministério da Saúde em Boa Vista e na Terra Indígena entre os dias 15 e 25 de janeiro. Dentre os locais listados estão a Casa de Saúde Indígena (Casai) de Boa Vista, polo base Surucucu e polo base Xitei.

Na Casai, unidade responsável pelo apoio, acolhimento e assistência aos indígenas na capital, foi encontrado, segundos as equipes, uma "estrutura precária sem ambiente adequado para higiene" . Ainda de acordo com eles, além disso, há banheiros com sanitários e portas quebradas, sem higienização e com canos enferrujados.

"Alguns alojamentos têm sanitários no chão (banheiro turco) e estão com a saída de água e estrutura muito danificadas. Malocas ou chaponas [local onde os indígenas ficam] muito sujas, com fezes por todo lado. Visualizado esgoto a céu aberto em vários pontos da área e muito lixo espalhado", detalha o documento.

O local foi visitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 21 de janeiro. Após sair da unidade, o mandatário classificiou a situação como "desumana" . Na ocasião, a unidade de saúde indígena estava superlotada com cerca de 715 indígenas internados - mais que o dobro da capacidade de cerca de 300 vagas.

A Terra Yanomami, maior território indígena do país, enfrenta uma crise humanitária e sanitária devido ao avanço do garimpo ilegal na região, apontado como o maior causador dos problemas atualmente. Crianças e adultos indígenas enfrentam quadros graves de desnutrição e malária.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.