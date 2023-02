Polícia Federal PF combate extração ilegal de minério em fazenda próxima à linha de transmissão Xingu-Rio

A Justiça Federal bloqueou R$ 2 bilhões de suspeitos no esquema de exportação internacional de ouro extraído em garimpos ilegais na região da Amazônia .

As investigações apontam que o grupo usou notas fiscais eletrônicas para 'esquentar' ou seja, tornar ouro ilegal em legal. O esquema pode ter facilitado o envio do minério raro a quatro países. Entre eles Itália, Suíça, China e Emirados Árabes .

Nos últimos dois anos, período de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a fraude na emissão de notas fiscais alcançou a cifra de R$ 4 bilhões, o que equivale a um total de cerca de 13 toneladas de ouro .

As exportações seriam feitas para países como Dubai, Itália, Suíça, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos através de uma empresa sediada nos EUA . O bloqueio de bens é resultadado de uma ação integrada entre a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal.

A Polícia Federal cumpre 27 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em sete estados: Pará, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso e Roraima.

Mais de cem policiais federais atuam na operação, junato a cinco auditores fiscais e três analistas da Receita Federal. Três suspeitos estão entre os alvos da polícia. Ao ampliar o volume de provas, a PF avança para desvendar e desmontar o esquema criminoso internacional de garimpo clandestino.

Reportagem em atualização*

