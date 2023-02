Reprodução/redes sociais Cobras são encontradas no forro de casa na Malásia

Um vídeo que mostra cobras caindo do teto de uma casa viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O caso foi resgistrado na Malásia, país loclaizado no sudoeste da Ásia, as imagens mostram o susto dos moradores no momento da descoberta.



O conteúdo mostra que ao menos três oficiais da Defesa Civil da Malásia estavam na residência, localizada na cidade de Bentong, tentando retirar o que até momento se imaginava ser uma única cobra que estava no forro do local.





Eles foram acionados pelos moradores após serem ouvidos ruídos que estavam vindo na parte de cima de um dos dormitórios.

Contudo, enquanto tentavam puxar o animal para baixo, parte do teto cedeu e dois répteis ficaram pendeurados. Segundo depois eles caíram em cima de uma cama.

Depois, é possível ver uma das cobras sendo puxada em um corredor da casa, enquanto os oficiais tentam controlá-la. Informações da imprensa local deram conta de que o resgate foi finalizado após cerca de 50 minutos e que os animais estão seguros.

Um dos animais tinha 32 kg e 5 metros de comprimento, enquanto o outro pesava 25 kg, com 4 metros de comprimento.

