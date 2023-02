Reprodução: Guarda Municipal/Divulgação Adolescente detido usava suástica

Um adolescente de 17 anos realizou um atentado com bomba caseira em uma escola de Monte Mor , no interior de São Paulo . As polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados na manhã de hoje e ele foi detido.

O jovem portava uma machadinha, usava uma suástica — símbolo nazista, e realizou duas explosões. Segundo os agentes, ninguém foi ferido.

Divulgação: guarga municipal Objetos do adolescente

O atentado foi contra a Escola Estadual Professor Antonio Sprosser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre. No período da manhã, há cerca de 300 alunos na instituição.

A polícia apreendeu garrafas com combustível e pregos. Apesar do adolescente não ter conseguido entrar na escola, ele jogou duas bombas que explodiram em frente à instituição.

Segundo a prefeitura de Monte Mor, a situação foi contida e todos os alunos foram dispensados. Em nota, o órgão afirmou que o caso "foi um fato isolado e que o indivíduo que efetuou o ataque foi apreendido pela GCM de Monte Mor e se encontra no momento à disposição da polícia judiciaria".

A Secretaria de Segurança, por meio da GCM, está reforçando a segurança em outras escolas da região, segundo a prefeitura.

Ainda a Polícia Civil de Monte Mor afirmou que a ocorrência está em diligência e em breve poderá fornecer mais informações sobre o caso.

