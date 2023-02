Flickr/David B. Gleason Arquivo: Imagem aérea do Pentagono

Os EUA e o Canadá investigam a origem de três objetos voadores não identificados (OVINs) abatidos no espaço aéreo da América do Norte nos últimos três dias. Até então, faltam respostas oficiais conclusivas, enquanto sobram teorias especulativas na redes. Mas afinal, o que sabemos até o momento sobre esses fenômenos?

A derrubada de três objetos voadores não identificados (OVNIs) no Alasca e Michigan, nos Estados Unidos, e no território de Yukon, no Noroeste do Canadá levantaram preocupações das autoridades quanto a segurança do espaço aéreo da América do Norte.

Os casos surgiram logo após os EUA detectarem um suposto balão espião chinês sobrevoando a Costa Atlântica do país , contudo órgãos oficiais não divulgaram informações sobre os três últimos objetos derrubados.

Apesar de especulações sobre extraterrestres surgirem nas redes, o termo OVNI não se refere à existência de vida inteligente fora do planeta, mas a qualquer objeto aéreo de origem desconhecida.

Os EUA afirmaram, no primeiro momento, que não estava descartada a suspeita de um 'objeto extraterreste', mas depois voltaram atrás e descartaram a versão.

EUA e Canadá trabalham para recuperar os objetos abatidos, mas as chances de sucesso são bem reduzidas devido a dificuldade de acesso ao locais remotos onde os destroços caíram. O primeiro, na costa ártica do Alasca e o segundo, uma região de deserto canadense.

O que se sabe sobre os objetos abatidos no Alasca, em Yukon e em Michigan?



Na última sexta-feira (10) , militares dos EUA abateram um objeto cilíndrico sobre o Oceano Ártico, perto do Alasca. Funcionários do Departamento de Defesa americano atuam para recuperar e determinar a natureza do objeto, junto ao FBI e da Guarda Nacional do Alasca.

Já no sábado (11) , o piloto de um caça F-22 americano , operado pelos Estados Unidos e Canadá, derrubou outro objeto, este sobrevoava o território de Yukon, no Canadá . Utilizando um míssil ar-ar Sidewinder, a força aérea abateu o objeto que caiu em território canadense .

No domingo (12), outro OVINI foi avistado sobrevoando o Lago Huron, um dos cinco lagos entre Michigan e Ontarioo nos EUA. A Força Aérea americana enviou um caça F-16 que também disparou um míssil ar-ar Sidewinder e derrubou o objeto.

Ainda no domingo, o governo da China também informou publicamente que se preparava para abater objeto voador não identificado perto do Mar Amarelo sobre a província de Shandong .

“As autoridades marítimas locais da província de Shandong, no leste da China, anunciaram no domingo que haviam avistado um objeto voador não identificado nas águas perto da cidade costeira de Rizhao, na província, e estavam se preparando para derrubá-lo, lembrando os pescadores de se protegerem por meio de mensagens”, disse o governo chinês.

A força aérea canadense também publicou nas redes sociais no domingo , que o espaço aéreo na fronteira com os Estados Unidos estava fechado devido a ações militares.

Balão espião chinês ligou alerta das autoridades americanas

No início deste mês, um 'balão espião' chinês vou avistado nos EUA e posteriormente derrubado pelas autoridades americanas. O objeto, que seria usado para coleta informações, estava a 18 mil metros de altura e e não apresentava riscos ao espaço aéreo.

A China negou que o balão realizada operações de espionagem e reiteirou que o equipamento coletava dados metereológicos, lamentando o abatimento.

Sequência de OVINIs abatidos posteriormente

Em Michigan, o objeto sobrevoada a cerca de 6 mil metros do nível do mar e apresentava riscos a aviação civil. O que justifica a ação rápida das autoridades americanas e canadenses na derrubada.

O que se sabe oficialmente é quase nada

As autoridades americanas não divulgaram informações sobre a origem dos objetos, tão pouco sobre as razões para eles surgirem no espaço aéreo em diversos locais quase que ao mesmo tempo.

O que se sabe é que os outros três objetos abatidos não tem semelhança com o balão chinês, supostamente para pesquisa meteorológica.

O porta-voz da Casa Branca John Kirby descreveu o objeto derrubado próximo ao Alasca como "muito, muito menor do que o balão espião que derrubamos". Ele afirma que o tamanho era semelhante a "um carro pequeno".

O objeto sobre o Yukon foi descrito como cilíndrico e com tamanho menor do que o balão chinês. Já o aparato derrubado no domingo tinha um formato diferente dos anteriores similar a uma estrutura octogonal e possuia cordas penduradas nas laterais.

Vale lembrar

Os EUA coletaram 510 'denúncias' de avistamentos de objetos voadores não identificados no espaço aéreo do país. Embora não haja evidências de serem objetos extraterrestres, eles representam ameaça à aviação civil, disse o governo em um relatório desclassificado divulgado em 2022.

No ano passado, o Pentágono abriu um escritório para investigar o tema. O Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (All-domain Anomaly Resolution Office) é focado exclusivamente em receber e analisar todos os relatórios de fenômenos não identificados, muitos dos quais foram relatados por pilotos militares ou civis.

À época, o diretor do Gabinete do Inteligência Nacional escreveu em seu relatório de final de ano que os eventos “continuam ocorrendo em espaço aéreo restrito ou sensível, destacando possíveis preocupações com a segurança do voo ou atividade de coleta adversária”.

