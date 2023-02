Reprodução: Defesa Civil da Síria - 13/02/2023 Resgate na Síria após terremoto

Uma menina de seis anos de idade foi resgatada com vida nesta segunda-feira (13), uma semana depois do terremoto devastador que matou mais de 36 mil pessoas na Turquia e na Síria .

Miray passou 178 horas nos escombros de um prédio em Adiyaman, uma das cidades mais atingidas pelo abalo sísmico de 7.8 na escala Richter , mas foi encontrada viva por socorristas, segundo a TV estatal TRT.

O abalo provocou 31.643 mortes somente na Turquia, segundo a Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD). Já na Síria, o número de mortos foi 4.574.

Já em Antioquia, uma idosa de 70 anos, Nuray Gurbuz, também foi salva após ficar 178 horas presa nos destroços de um edifício. Geralmente, utiliza-se o prazo de 72 horas dentro do qual é mais provável encontrar sobreviventes de desmoronamentos.

A própria Organização das Nações Unidas ( ONU ) admitiu nesta segunda-feira que a busca por sobreviventes está chegando ao fim e que o foco deve passar para o auxílio aos feridos e desabrigados.

