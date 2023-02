Reprodução: redes sociais - 06/02/2023 Repórter salva criança na Turquia

Durante o resgate após o terremoto de magnitude 7,8 na Turquia , o repórter Yüksel Akalan , do canal A Haber, salvou uma criança enquanto corria de um desabamento ao sentir o segundo tremor no local.

Akalan estava transmitindo ao vivo Malatya, junto com outro jornalista, o Esra Arpa, que se emocionou ao falar sobre o momento: "Foi muito difícil, estávamos indo para o hotel e seguiríamos a transmissão de lá. Mas houve um abalo secundário, e, de repente, estávamos na zona do terremoto", contou.

"Do nada, estávamos no meio dos escombros e nuvens de poeira. Foi um momento de horror", relatou Arpa ao canal A Haber.

Repórter ajuda a salvar criança de destroços durante transmissão ao vivo na Turquia. pic.twitter.com/Ad4msCIWjl — Famosos do Maranhão Oficial (@fdmaranha0) February 6, 2023

Segundo a última atualização do governo turco, mais de 1.900 pessoas morreram e outras 7 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira (6). O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O abalo, que durou cerca de um minuto e meio, já é considerado o maior na região desde 1939.

O primeiro terremoto aconteceu por volta das 4h no horário local (22h de ontem, no horário de Brasília). O segundo tremor ocorreu por volta das 8h, outro terremoto foi detectado no sudeste da Turquia, este de magnitude 7,5.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.