Reprodução: redes sociais - 06/02/2023 Criança sendo resgatada dos escombros

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira (6) . Mais de 1.500 pessoas morreram e outras 50 mil ficaram feridas durante o sismo, que também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

Equipes de resgate conseguiram tirar uma criança dos escombros ainda com vida após o terremoto. O caso aconteceu em Azaz, na Síria. Ela foi levada imediatamente a uma ambulância para tratar dos ferimentos. Veja o momento:





O epicentro do tremor foi a 10 km da superfície, afirmou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. Ainda, o terremoto ocorreu a 23 km a leste de Nurdagi, na província de Gaziantep, na Turquia, a uma profundidade de 24,1 km. É um dos abalos mais fortes a atingir a região em mais de um século, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos.

Arte/iG Terremoto atinge Turquia e Síria deixando mais de 1.500 mortos (06/02/2023)

Somente na Turquia, houve mais de 5 mil feridos e 912 mortos, segundo o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

"Até agora 912 cidadãos perderam a vida e 5.385 cidadãos ficaram feridos", disse o líder da Turquia, acrescentando que até o momento, o número de pessoas salvas dos destroços chegou a 1.470.

A Sociedade Médica Sírio-Americana informou que os hospitais no país do Oriente Médio “estão sobrecarregados com pacientes enchendo os corredores”.

