Reprodução: redes sociais - 06/02/2023 Terremoto na Turquia

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) detectou m ais um forte terremoto no sudeste da Turquia , desta vez de magnitude 7,5 na escala Richter.

O epicentro foi registrado a cerca de quatro quilômetros de Ekinozu, a 10 quilômetros de profundidade.

Cerca de nove horas antes, a região já havia sido sacudida por um tremor de 7,8 que deixou mais de 1,5 mil mortos.

O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

Arte/iG Terremoto atinge Turquia e Síria deixando mais de 1.500 mortos (06/02/2023)

Somente na Turquia, houve mais de 5 mil feridos e 912 mortos, segundo o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

"Até agora 912 cidadãos perderam a vida e 5.385 cidadãos ficaram feridos", disse o líder da Turquia, acrescentando que até o momento, o número de pessoas salvas dos destroços chegou a 1.470.

Já na Síria, houve 371 mortes e mais 221 nas zonas sob domínio de rebeldes, totalizando 1.504 mortos até o momento.

Recep Tayyip Erdogan, lamentou as mortes pelas redes sociais:

"Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos que foram afetados pelo terremoto que ocorreu em Kahramanmaraş e foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD", diz o líder turco.





