Reprodução: redes sociais - 06/02/2023 Terremoto na Turquia nesta segunda-feira (6)

Nesta segunda-feira (6), um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria , deixando mais de 1.500 mortes . O tremor foi tão forte que causou um segundo abalo, dessa vez de 7,5. Segundo relatos, ambos duraram pouco mais de um minuto.

Este foi o pior abalo sísmico da Turquia desde 1939, quando cerca de 33 mil pessoas morreram. Outros grandes terremotos que atingiram a Turquia com um alto número de vítimas em outubro de 2011, com 138 mortos, em março de 2010, com 51 óbitos, e em agosto de 1999, com mais de 17 mil vítimas.

Veja quais foram os piores terremotos no mundo:

Chile - O pior terremoto até hoje aconteceu em 1960 no Chile, na cidade de Valdivia. Foi registrado um abalo de magnitude 9,5 e mais de 2 mil pessoas morreram.

Reprodução: Flickr - 06/02/2023 Terremoto no Chile em 1960



Alasca - Em 1964, um terremoto de 9,2 na Escala Richter atingiu o Alasca, deixando mais de 100 mortes.

Reprodução: USGS - 06/02/2023 Terremoto no Alasca em 1964



Indonésia - Já no século 21, o pior terremoto ocorreu na Indónesia, em 2004. Um abalo de magnitude 9,1 ocorreu no Oceano Pacífico, formando um tsunami na ilha de Sumatra. Aproximadamente 230 mil pessoas morreram e 1,7 milhão ficaram desabrigadas.

Reprodução: commons - 06/02/2023 Terremoto na Indonésia em 2004



Japão - Em março de 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9,0. O abalo ocorreu na ilha de Honshu. Pelo menos 15,7 mil pessoas foram mortas e 5,3 mil feridas.

Reprodução: youtube - 06/02/2023 Terremoto no Japão em 2011



Rússia - Em 1952, um terremoto de 9,0 na Escala Ritcher foi registrada na Península de Kamchatka, no leste da Rússia. Por ser uma região pouco povoada, não houve mortes. O prejuízo foi apenas financeiro.



Instituto Chirchov de Oceanologia - Academia de Ciências da Rússia Terremoto na Rússia em 1952





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.