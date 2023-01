Cadu Gomes/Planalto Geraldo Alckmin se Frans Timmermans nesta segunda-feira (23)

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia e líder das negociações climáticas da União Europeia , Frans Timmermans , afirmou que o bloco europeu vai prestar ajuda financeira ao povo Yanomami , que enfrenta uma crise sanitária no estado de Roraima .

Timmermans afirmou que o valor será de 500 a 750 mil euros e será usado para ajuda médica e nutricional aos indígenas. O departamento de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia (ECHO) ficará responsável pelo repasse.

“A União Europeia realmente quer fazer parte em levar infraestrutura para essas pessoas. Precisamos criar um futuro para elas, precisamos lutar contra o fato de elas estarem desesperadas nessa situação”, afirmou Timmermans. A declaração foi feita em entrevista à TV Globo nesta segunda-feira (23).

"Também precisamos do conhecimento e expertise para levar coisas que elas querem e precisam, porque as pessoas Yanomami têm demandas diferentes de outros povos indígenas no Brasil", completou.

"Vamos dar esse apoio, vamos decidir ainda hoje" , disse. "Eu acho pessoalmente, como pai e avô, tão difícil de aceitar que crianças de 1 ou 2 anos estão morrendo por dia. Eu quero que todos nós façamos algo a respeito."

Frans Timmermans cumpre agenda no Brasil

Frans Timmermans chegou neste domingo (22) ao Brasil e teve reuniões ao longo desta segunda-feira (23) com:

o vice-presidente Geraldo Alckmin;

a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva;

a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara;

e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

A reunião com o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) teve como tema principal a consolidação das relações de parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia, que existe de 2007. Além disso, a visita do alto executivo do bloco europeu teve o objetivo de abordar o compromisso brasileiro em relação à pauta ambiental.

Nas suas redes sociais, o vice-presidente brasileiro pontuou que levou para o encontro o tema da candidatura de Belém para sediar a COP 30, em 2025.

"Falamos também sobre a importância da candidatura de Belém do Pará para sediar a COP 30 em 2025. Ainda tratamos da relevância do acordo de livre comércio MERCOSUL-UE sobre o qual reiteramos o comprometimento de ambas as partes com a sua entrada em vigor", publicou Alckmin em sua conta do Twitter

Timmermans também usou a sua conta oficial do Twitter para celebrar o encontro com Alckmin. Ele ainda ressaltou que o o Brasil retornou ao cenário internacional desde que Lula assumiu o poder no início do mês.

"Ótimo falar com o vice-presidente @GeraldoAlckmin. O Brasil está de volta ao cenário internacional. A União Europeia está pronta para trabalhar com o Brasil em clima e meio ambiente, multilateralismo e comércio: agora temos uma janela de oportunidade para demonstrar que o comércio pode ser livre, justo e sustentável", publicou.

Emergência de saúde pública

Segundo o Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (Siasi), do Ministério da Saúde, 99 crianças Yanomami morreram no ano passado, e as principais causas são desnutrição, pneumonia e diarreia.

O Ministério dos Povos Indígenas estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome.

Por conta dos números alarmantes, no último sábado (21), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, decretou estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) em território indígena Yanomami .

O ministério foi ao local e observou que crianças e idosos sofrem com severa desnutrição, muitos casos de malária e infecção respiratória aguda (IRA).

