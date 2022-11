Reprodução TV Local Tiroteiro no Walmart na Virgínia nos EUA

A polícia da Virgínia, nos Estados Unidos , confirmou nesta quarta-feira (23) a morte de sete pessoas em um atentado dentro de uma unidade do Walmart na noite de terça-feira (22).

A polícia suspeita que o autor do crime seria um funcionário da loja, o gerente, que também está os mortos.

O tiroteio na cidade costeira de Chesapeake, na Virginia, ainda não se sabe detalhes do que teria motivado o atentado.

O porta-voz da política de Chesapeake, Leo Kosinski, informou que testemunhas disseram que o suspeito invadiu a sala de descanso dos funcionários começou atirar. O crime aconteceu por volta das 22 da noite de ontem, horário local.

O caso ainda passa por investigação e não está concluido.

