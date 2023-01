Oleksandr Ratushniak / PNUD Ucrânia - 18.11.2022 Pessoas na fila para obter água do poço em Kherson, na Ucrânia

Um levantamento feito pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que pouco mais de sete mil civis foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão russa .

A organização, no entanto, afirma que o número real de pessoas mortas em território ucraniano é "consideravelmente maior", pois diversas áreas estão inacessíveis em virtude dos combates.

"A maioria das baixas civis registradas foram causadas pelo uso de armas explosivas com efeitos de amplo alcance, incluindo bombardeios de artilharia pesada, sistemas de mísseis de lançamento múltiplo, mísseis e ataques aéreos", informou a ONU em um comunicado.

Entre os 7.031 civis mortos durante a guerra , que foram contabilizados pela ONU, ao menos 6.536 faleceram em áreas controladas pela Ucrânia , contra as 495 mortes em regiões que estão nas mãos dos russos.

A agência não atribuiu responsabilidade pelas mortes , mas segundo Kiev , a quantidade de civis mortos ao longo do conflito pode chegar a dezenas de milhares.

