Reprodução - 13.01.2023 Tanque de guerra

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta sexta-feira (13) a conquista de Soledar, cidade estratégica na província de Donetsk , no leste da Ucrânia , que negou a informação.

Segundo Moscou , as tropas russas tomaram o município de 10 mil habitantes (número anterior à invasão) na noite da última quinta (12), o que permitiria cortar as vias de reabastecimento das tropas ucranianas.

O Exército de Kiev , no entanto, disse que "combates violentos" ainda estão em curso na cidade. "As tropas russas não capturaram Soledar. Os anúncios sobre a suposta conquista da cidade não correspondem à verdade", afirmou o porta-voz do grupo oriental das Forças Armadas ucranianas, Sergey Cherevaty.

Conhecida por suas minas de sal, Soledar é alvo de assaltos russos desde o início da guerra e fica na província de Donetsk, palco de conflitos separatistas desde 2014 e uma das quatro regiões anexadas ilegalmente por Moscou no ano passado.

Com a conquista de Soledar, as tropas invasoras ficariam mais bem posicionadas para tomar Bakhmut, a apenas 15 quilômetros de distância e que, por sua vez, permitiria à Rússia avançar em direção ao oeste.

