Reprodução Redes Sociais Prédio é atingido por míssil russo em Dnipro, na Ucrânia (14.01.2023)

As tropas russas intensificaram os lançamentos de mísseis na Ucrânia neste sábado (14). Um prédio residencial na cidade de Dnipro, centro-leste do país, foi atingido causando a mortes de pelo menos cinco pessoas .

Dnipro.

At least 2 dead, 27 wounded, 6 of them are kids. Terrible!!! pic.twitter.com/qyjg9ZrLE2 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 14, 2023

Autoridades ucranianas disseram que instalações importantes de energia estão sendo bombardeadas em todo o país.

'Um tragédia. Fui ao local. Nós vamos passar a noite inteira nos escombros', disse Borys Filatov, prefeito da cidade vizinha a Dnipro.

Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas no ataque e quinze pessoas que estavam soterradas nos escombros do prédio em ruínas foram resgatadas, afirmou o vice-chefe do gabinete da presidência.

