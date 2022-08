EPA Mariupol foi muito destruída durante ataques

Uma forte explosão foi registrada neste sábado (13) na cidade ucraniana de Mariupol , que está sob controle russo desde o fim de maio, informou o conselheiro da Prefeitura, Petro Andriushchenko, em postagem no Telegram repercutida pelo site "Ukrinform".

"Uma explosão poderosa em Mariupol! Às 15h40, uma explosão alta foi ouvida em toda a Mariupol ocupada. A cidade toda sentiu. Moradores locais nos informaram", escreveu o representante de Kiev.

Conforme as primeiras informações, a explosão ocorreu em um centro de recolhimento de metais no distrito de Kalmius. "O motivo é que se você recolher sucata sem fazer um controle, ocorrem surpresas e às vezes explodem as bombas deixadas em áreas abandonadas", afirmou ainda.



Andriushchenko ainda ironizou a atuação dos russos, culpando-os pelo desastre

"Mais uma vez, precisamos fazer nossas melhores homenagens ao Ministério para as Situações de Emergência da Federação Russa, que deixa desprotegidos os dispositivos explosivos em atividades de retirada de minas", acrescentou

Não há informações sobre mortos ou feridos no incidente.

