Ansa Matteo Messina Denaro foi preso na última segunda-feira (16)





O estado de saúde do mafioso italiano Matteo Messina Denaro, preso nesta segunda-feira (16) após quase 30 anos de fuga , é "grave", informou o médico oncologista Vittorio Gebbia, responsável pelo setor de tratamento de câncer do hospital La Maddalena, onde o criminoso fazia tratamento contra um tumor no cólon.

Em entrevista ao jornal "La Repubblica", o especialista afirmou que "as condições são graves e a doença teve uma aceleração nos últimos meses". "Não o definiria como um paciente em boas condições de saúde e estou certo que ele continuará em estado grave, mesmo recebendo todos os cuidados necessários", acrescentou.

Gebbia ainda contou que os policiais que fizeram a prisão pediram para ele "se adiar em três ou quatro dias" as novas sessões de quimioterapia que ele estava fazendo teria graves consequências e disse que assinou "a autorização porque um atraso desse tipo não terá nenhum efeito sobre a saúde dele".





O médico também foi questionado pelo jornal sobre o comportamento de Denaro, que fazia todo o tratamento sob a identidade falsa de Andrea Bonafede, e disse que ele tinha uma "postura digna" ao lidar com a doença, tendo "plena consciência das suas condições".

Ainda afirmou que nunca desconfiou que o homem atendido pelo hospital era o famoso mafioso e que "se alguém tivesse me dito antes que era Denaro, eu não ia acreditar".

O responsável pelo setor oncológico disse que visitou o então paciente Bonafede em janeiro de 2021, antes de uma nova avaliação multidisciplinar cirúrgica, e que a quimioterapia foi iniciada em 4 de maio de 2021. O mafioso ainda foi operado por uma metástase no fígado por um equipe de médicos da instituição.

Bonafede comprou casa com dinheiro de Messina



Andrea Bonafede, o homem que "emprestou" sua identidade para que o mafioso italiano Matteo Messina Denaro se escondesse, confirmou que comprou a residência onde o criminoso se escondia.

"Conheço Messina Denaro desde quando éramos crianças. A casa em que ele vivia foi comprada por mim com dinheiro dele", disse aos policiais. O geômetra está sendo investigado por associação mafiosa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.