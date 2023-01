Reprodução/redes sociais Carro quebra parede de garagem e atinge mulher em Balneário Camboriú (SC)

Um carro atravessou a parede de uma garagem e caiu na rua em Balneário Camboriú, cidade do litoral norte de Santa Catarina . O caso aconteceu na última segunda-feira (16), e o veículo caiu do segundo andar do edifício.

Uma mulher que estava no local junto com outras duas adultas e uma criança ficou gravemente ferida ao ser atingida pelo carro. Ela foi levada ao Hospital Municipal Ruth Cardoso por um helicóptero Águia da Polícia Militar.

A vítima sofreu trauma cranioencefálico, pneumotórax e fraturou a pelve. As outras duas mulheres e a crianças saíram ilesas,





O condutor do veículo fugiu do local e não prestou atendimento à vítima. Ele foi localizado pouco tempo depois pelos policiais no Hospital do Coração, onde realizou o teste do bafômetro, que indicou que ele não havia consumido bebidas alcoólicas.

Assim que tiver alta, o motorista será levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato de não ter prestado socorro à mulher atingida pelo veículo. O homem tem 69 anos e é filho do proprietário do automóvel.

Informações publicadas pelo G1 dão conta de que o motorista é paraguaio, e a sua família estava em Balneário visitando a cidade e se hospedou no prédio onde ocorreu o acidente.

Leia mais: Atos golpistas: Rui Costa diz que reunião com militares não foi reação





O condutor alegou à PM que o carro teve uma pane mecânica, o que o fez perder o controle e fazer o veículo atravessar a parede do estacionamento.

A Defesa Civil de Balneário Camboriú informou que realizará uma avaliação estrutural no edifício para determinar a escala dos danos que o acidente deixou no local.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.