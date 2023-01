Reprodução/Twitter Joe Biden





O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou nesta quinta-feira (12) a nomeação de um procurador especial para investigar sobre os documentos oficiais encontrados em um escritório antigo e na garagem de Joe Biden . O escolhido para a função é o ex-procurador de Maryland, Rob Hur.

Segundo a determinação tornada pública, Garland afirma que é preciso investigar "a possível remoção e conservação não autorizada de documentos confidenciais e outros materiais descobertos no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement e na residência privada do presidente Joe Biden em Wilmington, em Delaware".

Já Hur foi nomeado para o último cargo pelo então presidente Donald Trump e, entre 2017 e 2018, foi assessor do vice-procurador-geral Rod Rosenstein.

O caso foi revelado pela mídia norte-americana na segunda-feira (9) e confirmado por advogados de Biden no mesmo dia.

A primeira descoberta ocorreu em 2 de novembro do ano passado, no antigo escritório do presidente no Penn Biden Center, enquanto eles fechavam o local que não é mais utilizado.

Conforme a defesa, assim que os cerca de 10 documentos - que eram da época em que o político era vice-presidente do país - foram encontrados, o Arquivo Nacional foi notificado e tudo foi entregue no dia 3 de novembro.





Já nesta quarta-feira (11), mais uma quantidade de materiais foi localizada na garagem da casa de Biden. Conforme os advogados, tratam-se de "cartas pessoais e políticas e um pequeno número de outros documentos da administração Obama-Biden com marcas de confidencialidade".

Nesta quinta, Biden falou sobre as descobertas durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca e reafirmou que ele e seus advogados "estão cooperando plenamente com o Departamento de Justiça".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.