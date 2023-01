FOTO: AGÊNCIA BRASIL Cartão Corporativo do Governo Federal

A Secretaria Geral da Presidência informou que os gastos do cartão corporativo do último presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) , chegam a pelo menos R$ 27,6 milhões em despesas nos 4 anos de gestão . Somando ele e os últimos três governantes do país, o valor chega a R$ 114.889.297,48 no período entre 2003 e 2022.

Segundo os dados divulgados do CPGF (Cartão de Pagamento do Governo Federal) , Bolsonaro gastou R$ 27.621.657,23 durante os quatro anos de governo (2019-2022), em valores nominais. Com a correção, o valor chega a R$ 30.831.808,82, resultado em uma despesa média anual de R$ 7.707.952,20.

2003 a 2010 - O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou o Brasil durante oito. Neste período de oito anos, o petista gastou R$ 43.988.509,05. Corrigido pela inflação, o valor vai para R$ 110.122.468,55.

Nos dois primeiros mandatos, a média anual de Lula foi de R$ 13.765.308,56.

2011 a 2016 - A ex-presidenta Dilma Rousseff governou o país por seis anos e gastou R$ 30.217.186,68 em valores nominais. Com a correção, o valor vai para R$ 40.349.341,69, com uma média anual de R$ 8.069.868,33.

No ano de 2016, Dilma sofreu um impeachment, sendo obrigada a deixar a Presidência da República. No mesmo ano, o vice, Michel Temer, assumiu o cargo.

Os gastos de Temer no cartão corporativo foram de R$ 8.869.681,44, entre os anos de 2016 e 2018. Com a inflação, o valor hoje vai a R$ 11.480.840,19.

Sigilo quebrado

A Secretaria Geral da Presidência derrubou o sigilo de 100 anos impostos por Jair Bolsonaro sobre os dados do cartão corporativo nesta quinta-feira.

Os maiores valores registrados na planilha foram gastos em hotéis de luxo. As informações foram apuradas pela agência de monitoramento de dados públicos, 'Fiquem Sabendo', especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI).

A planilha apresenta 59 modalidades de despesas pagas com o cartão por Bolsonaro. As hospedagens em hotéis se destacam por terem consumido um montante maior de recursos. Ao todo, R$ 13,6 milhões foram utilizados para o pagamento de hospedagens.

Com diárias que variam de R$ 436 a R$ 940 por noite, o hotel de luxo Ferraretto Hotel, em Guarujá (SP), recebeu um valor de R$ 1,46 milhão ao longo dos 4 anos. Montante seria suficiente para mais de 2,9 mil diárias (com base de cálculo na média entre os valores das diárias).

