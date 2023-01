Reprodução Pexels Doralgina uma aliada nas dores de cabeça do dia a dia

Quem nunca teve uma dor de cabeça na hora de fechar as contas do mês? Às vezes, pode bater até aquela angústia quando você nota que as contas estão apertadas demais ou perto do negativo. Infelizmente, no Brasil, finanças pessoais não é uma matéria eletiva nas escolas, mesmo que muitos especialistas relatem a importância.

A falta de um direcionamento financeiro pode causar algumas dores de cabeça para os jovens que estão iniciando sua vida profissional, em busca da independência financeira. Para evitar essa dor de cabeça recorrente, Doralgina , a marca especialista em dor de cabeça da Neo Química , preparou algumas dicas valiosas para te ajudar. Teve aquele dia mais difícil e as contas do mês não fecharam causando aquela dorzinha de cabeça? Dora que melhora!

PLANILHE SEUS GASTOS





O primeiro passo é colocar todos os seus gastos numa planilha para se organizar de uma vez por todas. Existem vários modelos na internet, de canais especializados, mas calma: se só de pensar em uma planilha complicada e cheia de detalhes te dá dor de cabeça, fizemos um modelo simples e prático para você preencher mensalmente. Para ter sua planilha pessoal, clique aqui e siga os passos abaixo.

Clicar no menu em:

1. Arquivo

2. Fazer download

3. Excel

Nela, você vai conseguir separar os diferentes tipos de gasto para depois planejá-los melhor!

A primeira categoria é a de gastos essenciais mensais: aqui, entram os gastos fixos como aluguel, plano de saúde, supermercado, contas de água, energia, internet, transporte, cursos e pós-graduação.

Na sequência vêm os gastos variáveis do mês, como por exemplo os presentes de Natal, reparos na casa, remédios, valor para ajudar os pais, aquela emergência para quem é mãe/pai de pet, entre outros.

Na terceira base da planilha, é importante você colocar os seus gastos de lazer. É interessante não abrir mão do lazer para que você também tenha o seu momento especial, mas aqui você conseguirá pensar em alternativas quando estiver mais apertado, como programações gratuitas ou mais baratas, porque todo mundo precisa desse tempinho de respiro.

Por fim, mas não menos importante: definir e separar algum valor para a sua reserva de emergência. Alguns especialistas chamam de seu próprio "boleto pessoal", e idealmente deve ser a primeira ação realizada após receber seu dinheiro.

PLANEJAMENTO





Depois de preencher essa planilha e ter uma dimensão geral de como está a sua vida financeira e os seus gastos do mês, você pode ir traçando estratégias para otimizar as suas finanças. Por exemplo, se você está no vermelho, pode começar cortando ou diminuindo gastos. Ligar para empresas, como operadoras de internet, e pedir desconto no valor que paga atualmente ou até mudar para um pacote que encaixe melhor no seu orçamento.

Analisar os gastos com cartão de crédito, se estiver gastando muito com aplicativos para locomoção, vale utilizar mais transporte público. Mas já se estiver gastando muito com restaurante, vale se programar para cozinhar e levar marmitas no seu dia a dia. Além disso, pode repensar opções de lazer mais baratas e até cortar algum gasto que para você não é tão importante, como alguma assinatura de streaming.

Outra opção para quem está no vermelho e com dívidas, é tentar renegociar. O Serasa criou um aplicativo fácil e intuitivo em que você se cadastra e por lá mesmo consegue fazer contrapropostas e renegociar suas dívidas com diversas empresas. Além disso, fazer renda extra é uma estratégia importante para sair do vermelho. Vários canais de conteúdo online, inclusive, reúnem ideias e opções de trabalhos para aumentar sua renda.

Se ainda assim você estiver com dor de cabeça por aí (afinal, a vida está cada vez mais corrida, com emprego, estudos, boletos e blusinhas), você pode contar com Doralgina, um analgésico que promove alívio rápido da sua dor de cabeça, e age a partir de 15 minutos.

NOVOS RUMOS





Se ainda assim, a ideia é começar 2023 pensando em um novo começo, Doralgina lançou uma iniciativa incrível de capacitação de jovens chamada Ação EducaDORA de Incentivo ao Jovem , em parceria com o Alicerce Educação. O programa visa capacitar profissionalmente cerca de 100 jovens para iniciar a carreira no varejo farmacêutico, como auxiliar de farmácia. Se interessou? Ainda há vagas para as turmas de São Paulo, Campinas e Varginha.

Saiba mais sobre a Ação EducaDORA neste link !

