Reprodução / G1 - 25.12.2022 Tempestade de neve deixa mortos no Japão

Uma forte tempestade de neve que atinge o norte do Japão e outras regiões do país deixou 14 mortos, 80 feridos e mais de 10 mil casas sem energia.

Áreas rurais da cidade de Niigata registraram camadas de neve com até 120 centímetros de altura. Na noite deste domingo (manhã de domingo no horário de Brasília ), duas mil residências ainda estavam sem energia elétrica, de acordo com a emissora pública japonesa NHK .

Mais de 30 pessoas já haviam ficado gravemente feridas e mais de 50 registraram ferimentos leves até o fim desse sábado (24), conforme a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres do Japão .

Além disso, devido às tempestades, os serviços de trens e aviões foram interrompidos no norte do país. Outras partes da área central e ocidental tiveram interrupções no tráfego, de acordo com a emissora japonesa.

Nevasca também atinge os EUA

Nos Estados Unidos , uma tempestade de neve também afeta a população e os serviços em diversas partes do país . A nevasca histórica deixou 200 milhões de pessoas em alerta em 48 dos 50 estados norte-americanos.

Centenas de milhares de casas e empresas também ficaram sem energia elétrica após o episódio.

