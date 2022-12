Reprodução/Twitter - 24.12.2022 Ônibus cai em rio na Espanha na noite de Natal

Um ônibus caiu em um rio em Galícia , no noroeste da Espanha , na noite de Natal , nesse sábado (24). De acordo com as autoridades locais, o acidente deixou ao menos quatro mortos, quatro feridos e entre um e dois desaparecidos, até o momento.

O ocorrido se deu por volta das 21h30 do horário local, no município de Cerdedo-Cotobade, perto da fronteira entre Espanha e Portugal .

Dois dos corpos encontrados se tratam de passageiros, que foram achados próximos ao veículo. Outras duas pessoas — sendo uma delas o motorista — foram socorridas com vida e hospitalizadas, nesta madrugada.



“Pode haver mais pessoas dentro do ônibus”, afirmaram os serviços de emergência da Espanha.

Imagens aéreas compartilhadas nas redes sociais mostram o ônibus submerso no rio, enquanto uma correnteza forte passa por cima do veículo.

📹En vídeo | El dispositivo de búsqueda trabaja en medio de fuertes corrientes para localizar a los cuatro desaparecidos tras precipitarse un autobús al río Lérez desde 75 metros pic.twitter.com/8mjUwoxNbK — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) December 25, 2022

A Guarda Civil espanhola informou que ainda há pessoas desaparecidas e as buscas precisaram ser suspensas durante a noite devido ao mau tempo, mas continuam neste domingo (25).

"O número ainda é desconhecido, porque o motorista tem dúvidas sobre o número de pessoas que estavam no ônibus no momento do acidente", afirmou.

Segundo um porta-voz da Guarda Civil de Pontevedra, o acidente ocorreu em um local com "desnível bastante significativo", que dificulta o acesso.

Conforme o profissional, meios significativos foram mobilizados para encontrar os desaparecidos, incluindo unidades de resgate em montanha e equipes de espeleologia.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O motorista testou negativo para o teste do bafômetro e entorpecentes, afirmou a Guarda Civil.

O veículo transportava um grupo de pessoas que se dirigia para visitar os familiares encarcerados na prisão de Monterroso, no centro de Galiza, de acordo com o jornal regional La Voz de Galicia .

— Com informações de AFP