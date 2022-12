Reprodução Corpo de Bombeiros Incêndio atinge fábrica de papel em Suzano (SP)

O Corpo de Bombeiros combateu nesta madrugada de domingo de Natal (25), um incêndio em uma fábrica da empresa Suzano Papel e Celulose, em Suzano (SP) . O fogo teve início na noite de sábado, 24, por volta das 23h no galpão localizado da Avenida Prudente de Moraes, em Suzano (SP).Segundo a corporação, 13 viaturas atuam agora na operação de rescaldo.

Referente a ocorrência das 23h19 Incêndio em galpão/edificação, Av. Prudente de Moraes, 4006 – Vila Santana, Suzano, (empresa Suzano Papel e Celulose), No momento, estamos com 13 viaturas e 38 bombeiros realizando o rescaldo. Não há vítimas. Aguardando mais informações. #193I pic.twitter.com/4WaMinFyIm — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 25, 2022

As causas do incêndio ainda não foram apuradas. A área atingida pelo fogo, é de cerca de mil metros quadrados. Em nota, a empresa informou que não houve registro de vítimas ou feridos.

“A empresa informa que na noite de 24/12, por volta das 23h, houve um incêndio na Central de Aparas, da Unidade Suzano, na cidade de Suzano (SP). A companhia reforça que, desde que detectado o incêndio, está atuando para o controle das chamas com equipes de brigadistas da empresa, Corpo de Bombeiros e do PAM (Plano de Auxílio Mútuo) da cidade. A companhia informa que não houve nenhum ferido na ocorrência. As causas do incêndio serão posteriormente investigadas”, diz a nota.

