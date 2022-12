Divulgação/Governo da Ucrânia 46 países anunciam ajuda bilionária para ucranianos aguentarem inverno

Dezenas de países e organizações internacionais anunciaram uma ajuda financeira de € 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões) à Ucrânia para suportar o iminente frio após uma série de ataques russos contra as infraestruturas civis. Os recursos serão destinados a reparos nos sistemas de fornecimento de eletricidade e de água, em estradas e em centros de saúde.

O anúncio foi realizado em uma conferência de doadores em Paris que reuniu 46 países e 24 organizações internacionais. Os países também anunciaram a adoção de um sistema para coordenar a entrega de ajuda internacional para o inverno.

Em uma mensagem por vídeo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimou a ajuda emergencial necessária em € 800 milhões de euros.

Presidente da França, Macron disse que os países aliados desejam ajudar a Ucrânia a "resistir durante este inverno" contra uma Rússia que objetiva “mergulhá-los na escuridão e no frio".

Do dinheiro total, € 415 milhões vão para energia, € 25 milhões para abastecimento de água, € 38 milhões para alimentação, € 17 milhões para saúde, € 22 milhões para transporte e o restante ainda será determinado.

O primeiro-ministro ucraniano anunciou que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) enviará missões para "proteger" cinco usinas nucleares, incluindo a de Zaporíjia, atualmente sob ocupação do Exército russo.

