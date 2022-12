Divulgação/Governo da Ucrânia Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , deu uma entrevista para o jornalista e apresentador norte-americano David Letterman e concordou que se o mandatário russo, Vladimir Putin, morresse, não haveria mais guerra em seu país.

"Vamos imaginar que Putin pegue uma gripe e morra, ou acidentalmente caia de uma janela e morra, a guerra continuaria?", questionou Letterman.

"Não, não haveria nenhuma guerra. O regime autoritário é terrível e há um alto risco de que tudo seja decidido por apenas uma pessoa. Então, quando essa pessoa sai, todas as instituições param. Algo similar aconteceu na União Soviética, quando tudo parou. Eu acredito que se ele não estiver lá, seria difícil para eles. Eles iam focar na política interna, não na externa", respondeu.





O jornalista, que viajou para Kiev em outubro para gravar a entrevista, também perguntou se Zelensky acredita que Putin poderia usar armas nucleares e o ucraniano disse que "duvida muito" disso porque "ele ama a vida".

"Ele até senta naquela mesa longa, com medo da Covid ou de qualquer outra coisa. Isso mostra o medo da morte e o amor à vida. Então, eu duvido muito que ele esteja pronto para usar armas nucleares porque entende que se fizer isso, a retaliação de qualquer outro país pode ser contra ele - e ele pessoalmente", acrescentou.

Em outro momento do programa da Netflix, Letterman questiona quais os planos de Zelensky para o pós-guerra e se ele pretende disputar a Presidência novamente.

"Até a nossa vitória, eu definitivamente permanecerei presidente. E depois, eu não sei. Não estou pensando nisso, não é hora disso. Eu realmente quero ir para o litoral, para ser honesto, quero ir para a praia quando nós ganhamos a guerra. E realmente queria beber uma cerveja", destacou.

