Divulgação/Governo da Ucrânia Ucrânia já recebeu seis pacotes de ajuda advindos da União Europeia

O Conselho da União Europeia decidiu, nesta segunda-feira (12), aumentar o teto financeiro de um programa que vem apoiando financeiramente a Ucrânia ao longo da guerra contra a Rússia , que acontece desde fevereiro deste ano.

O Fundo Europeu para a Paz receberá um investimento de € 2 bilhões (R$ 11,19 bilhões na cotação atual) a mais em 2023. O mecanismo foi fundado em 2021 e tem o objetivo de financeiar ações de política externa voltadas a questões militares e de defesa.

Em relação ao conflito entre russos e ucranianos, o país comandado por Volodymyr Zelensky já recebeu seis pacotes de auxílio advindos deste programa da União Europeia.

"A decisão de hoje garantirá que tenhamos o financiamento para continuar fornecendo apoio militar concreto às forças armadas de nossos parceiros. Em menos de dois anos, o Fundo Europeu para a Paz provou o seu valor. Mudou completamente a forma como apoiamos os nossos parceiros na defesa. Torna a UE e os seus parceiros mais fortes", declarou Josep Borrell, Alto Representante da UE para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, em comunicado.

UE condena auxílio do Irã à Rússia

O Conselho da União Europeia comunicou também nesta segunda-feira que condena a relação do Irã com a Rússia no contexto da guerra que ocorre na Ucrânia. O documento cita o fornecimento de drones para os russos.

"A União Europeia condena veementemente e considera inaceitável qualquer tipo de apoio militar do Irã, incluindo o fornecimento de veículos aéreos não tripulados (UAVs - “drones”), à guerra de agressão ilegal, não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia, que viola grosseiramente o direito internacional e os princípios da Carta da ONU", enfatizou a UE em comunicado.

De acordo com a entidade, o uso destas armas por parte de Moscou vem causando "destruição horrenda e sofrimento humano" entre os civis ucranianos durante o conflito.

A União Europeia ainda advertiu os iranianos que a traneferência de mísseis balísticos de curto alcance para os russo constitui uma "escalada grave" no sentido de violações de resoluções internacionais.

"A União Europeia continuará a responder a todas as ações de apoio à agressão russa contra a Ucrânia e a responsabilizar o Irã, inclusive por meio de medidas restritivas adicionais", completou.

