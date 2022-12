Kremlin - 02.12.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente da Rússia , Vladimir Putin , cancelou a tradicional coletiva de imprensa de fim de ano . A informação foi confirmada pelo Kremlin , que informou que após dez meses do início da guerra contra a Ucrânia , não haverá a coletiva.

O evento está entre os principais na agenda de Putin , pois é o momento em que o presidente mostra o domínio das discussões e a resistência enquanto se senta no palco vazio do auditório, e responde às perguntas dos jornalistas presentes. As coletivas costumam durar cerca de quatro horas ou mais.

Entretanto, as investidas de Putin na guerra que se encontra, iniciada que foi iniciada em 24 de fevereiro, não tem tido um bom progresso. As forças russas foram retiradas de Kiev, além de sofrerem com um reverse no campo de batalha no leste e no sul da Ucrânia.





Ao serem questionados se haveria a coletiva e quando ela ocorreria, o porta-voz do Kremlin , Dmitry Peskov, responde: "Não, não haverá uma antes do ano novo". Peskov ainda completou dizendo que Putin encontrará outras formas de conversar com os repórteres, ressaltando que o presidente da Rússia já promoveu coletivas durante o ano.

A coletiva de imprensa de 2021 ocorreu em 23 de dezembro, cerca de dois meses antes do início da guerra . Nesta época, o Kremlin negava veemente as acusações da Ucrânia e dos Estados Unidos de que dezenas de soldados russos estavam reunidos perto da fronteira, além de reafirmar que aquilo não era um presságio de uma invasão.

Na mesma época, Putin afirmou que o país estava querendo evitar possíveis conflitos com a Ucrânia e que precisavam de respostas imediatas dos EUA acerca das demandas por garantia de segurança.

