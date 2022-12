Antonio Cruz/Agência Brasil - 01.12.2022 Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O PT lançou uma vaquinha para poder pagar a cerimônia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorrerá em 1° de janeiro de 2023. O valor mínimo para doar é de R$ 13. O evento terá diversos músicos, como Pabllo Vittar, Maria Rita, Chico César e Baiana Syste.



O Partido dos Trabalhadores afirma que todo o recurso arrecadado será usado para “ajudar no transporte e logística do grande público, no alojamento e acolhimento, na montagem da estrutura dos shows e atrações do festival do futuro, no reforço da segurança, nas exibições culturais e muito mais".

Qualquer pessoa que quiser doar terá que dar o nome completo, data de nascimento, CPF e o valor que pretende destinar. O recurso poderá ser pago no cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.

De acordo com a esposa do presidente eleito, Janja, o evento que ocorrerá em Brasília será transmitido para todo o país. Ela explicou que Paulo Vieira e Titi Müller serão responsáveis por comandar a atração.

“Vamos fazer uma transmissão muito legal, que vai ser comandada pelo Paulo Vieira e pela Titi Müller. Vai ser muito lindo gente, estou muito feliz. Vamos fazer uma festa bonita, em Brasília, no dia 1º de janeiro", disse a futura primeira-dama, responsável pela organização da posse.

A socióloga relatou que o evento seguirá os ritos tradicionais, mas que fará algumas mudanças. A ideia é ter mais de 20 apresentações ao longo do dia, realizando uma posse parecida com a dos Estados Unidos. Os shows começarão às 18h30 e terão dois palcos: um se chamará Gal Costa e o outro Elza Soares.

Confira os nomes dos artistas que vão participar da cerimônia de posse de Lula

Pabllo Vittar

BaianaSystem

Duda Beat

Gaby Amarantos

Martinho da Vila

Gilsons

Chico César

Teresa Cristina

Maria Rita

Valesca Popozuda

Paulinho da Viola

Margareth Menezes

Kleber Lucas

Leonardo Gonçalves

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.