Reprodução/Twitter - 10.10.2022 Rússia ataca capital da Ucrânia

O fornecedor de energia da Ucrânia , a estatal Ukrenergo , afirmou que o país continua enfrentando uma situação energética “difícil” após mísseis russos terem atingido a infraestrutura energética ucraniana em novembro.

O ataque das forças da Rússia resultou no fechamento temporário da maioria das usinas de energia na Ucrânia e, com isso, parte da população ficou sem eletricidade.

“Todos nós temos uma temporada de aquecimento difícil pela frente”, disse a empresa em uma atualização na segunda-feira (5).

Após o ataque, as autoridades ucranianas têm lutado para manter a conectividade de energia, água e telefonia celular.

Apesar do cenário negativo, Ukrenergo disse que neste fim de semana “foi possível aplicar a quantidade mínima de desligamentos de emergência”, em parte devido ao aumento da capacidade das usinas nucleares.

A empresa constatou ainda um aumento do consumo de eletricidade “devido tanto ao início da semana como à descida das temperaturas em todo o país”.

As temperaturas em Kiev atingiram -7ºC na segunda-feira (5), de acordo com o Centro Hidrometeorológico Ucraniano.

Os ataques russos a instalações críticas diminuíram na semana passada, mas Ukrenergo está lutando para colocar as instalações danificadas de volta on-line.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.