Divulgação/Governo da Ucrânia Autoridade ucraniana informa que até 13 mil soldados do país morreram na guerra

A Ucrânia divulgou pela primeira vez desde agosto o número estimado de soldados mortos durante a guerra contra a Rússia . De acordo com autoridades, cerca de 13 mil militares vieram a óbito por conta do conflito.

A informação foi dada nesta quinta-feira (1) por Mykhailo Podolyak, assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em entrevista concedida ao Canal 24, emissora de TV da Ucrânia.

“Temos números oficiais do Estado-Maior, temos números oficiais do comando superior, e eles totalizam entre 10.000 e 12.500, 13.000 mortos”, afirmou.

Podolyak destacou também que o chefe do Executivo do país deve divulgar os dados oficiais sobre o número de pessoas mortas "no momento adequado".

Já nesta sexta-feira (2), o Estado-Maior ucraniano publicou nas suas redes sociais que 90.090 soldados da Rússia morreram em decorrência da guerra.

O comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos , Mark Milley, declarou em novembro deste ano que Ucânia e Rússia teriam perdas similares de soldados, em números que giravam em torno de 100 mil óbitos para cada país.

Putin aberto a negociar com a Ucrânia

O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov afirmou, nesta sexta-feira (2), que o presidente russo Vladimir Putin está aberto para negociar um possível acordo de paz com a Ucrânia.

"O presidente da Federação Russa sempre foi, é e continua aberto a negociações para garantir nossos interesses. A maneira mais preferível de atingir nossos interesses é por meios pacíficos e diplomáticos", disse.

O porta-voz anunciou também a disposição de Putin sobre conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O líder norte-americano disse, nesta quinta-feira, que poderia conversar com Putin se ele estivesse buscando meios de acabar com a guerra.

Biden afirmou que só fará isso depois de consultar outros integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte ( Otan ).

