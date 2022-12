Kremlin - 26.10.2022 Kremlin diz que Putin está aberto para negociar com a Ucrânia

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou, nesta sexta-feira (2), que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está aberto para negociar um possível acordo de paz com a Ucrânia.

"O presidente da Federação Russa sempre foi, é e continua aberto a negociações para garantir nossos interesses. A maneira mais preferível de atingir nossos interesses é por meios pacíficos e diplomáticos", disse.

Estados Unidos

O porta-voz anunciou também a disposição de Putin sobre conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O líder americano disse, nesta quinta-feira (1), que poderia conversar com Putin se ele estivesse buscando meios de acabar com a guerra.

Biden afirmou que só fará isso depois de consultar outros integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.