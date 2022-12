Marcelo Camargo/Agência Brasil - 27.4.16 Mercadante durante entrevista coletiva

Aloizio Mercadante (PT), coordenador técnico da transição, afirmou nesta quinta-feira (1°) que há grande chance de desmembrar o Ministério do Desenvolvimento Regional para que seja recriada a pasta das Cidades. Na avaliação dele, essa ação do futuro governo Lula faz “todo sentido”.



Em entrevista coletiva realizada por Mercadante com a equipe técnica de desenvolvimento regional, o ex-ministro falou que a quantidade de ministérios dependerá de Lula . Porém, ele apontou a importância do desenvolvimento social nas cidades do país.

"Precisamos perguntar aos universitários, ao Lula, ele que vai definir quantos ministérios devemos ter, estrutura administrativa que você realoca, você cria poucos cargos, vantagem é o foco, equipe que vai olhar aquilo com profundidade, não vai ter ministério pensando nas cidades? Fundamental pra uma sociedade como a nossa, desenvolvimento social é importante pro Norte, Centro-Oeste, projetos estruturantes irem pra lá, essa é a discussão que estamos fazendo", explicou.

Na sequência, apontou a importância de desmembrar a pasta para ter o Ministério das Cidades . "Na nossa visão faz todo sentido ter dois ministérios, mas vamos aguardar os universitários", completou.

Se depender de Lula, a tendência que o ministério seja recriado. Ao longo da campanha, o petista falou que a pasta teria como função resolver os problemas urbanos que há no Brasil. No governo atual, presidido por Jair Bolsonaro (PL), a área ficou no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Mercadante também criticou o argumento de que a criação de um novo ministério faz com que o governo tenha um “gasto extraordinário”. Segundo ele, isso é apenas uma realocação de estruturas, com o surgimento de “pouquíssimos cargos”.

“Mais de 80% da população brasileira vive em cidades, você não vai ter um ministério pensando as cidades? Pensando mobilidade, pensando na cidade inteligente, pensando sustentabilidade, pensando qualidade de vida, é fundamental pra uma sociedade como a nossa”, comentou.

Mercadante afirmou que a decisão final será de Lula. Caso o Ministério das Cidades seja recriado, a pasta cuidará do saneamento básico, mobilidade urbana, trânsito e habitação. Já o Ministério de Desenvolvimento Regional será responsável pelo desenvolvimento urbano, defesa civil, segurança hídrica e ordenamento territorial.

Márcio França x Guilherme Boulos

Com a possível recriação do Ministério das Cidades, dois nomes disputam o comando da pasta. O PSB indicou Márcio França para ser ministro da pasta, enquanto o PSOL quer Guilherme Boulos.

A decisão de Lula deverá ocorrer nos próximos dias. A tendência que França fique com a função, porque o PT acredita que Boulos terá maior destaque no Congresso Nacional.

