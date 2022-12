Iano Andrade / CNI - 29.06.2022 Simone Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB) criticou nesta quinta-feira (1) o Ministério da Cidadania de Jair Bolsonaro (PL) . A ex-candidata à Presidência da República é cotada para assumir a pasta no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

"O Ministério da Cidadania hoje é apenas no nome. De fato, a cidadania passou longe, é o direito ao alimento, emprego e renda", falou Tebet sobre a gestão do atual presidente após realizar um pronunciamento sobre grupo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

A senadora ainda citou uma "total falta de vontade política" do governo Bolsonaro em compartilhar dados de qualidade sobre a questão da cidadania e o Auxílio Brasil.

"Essa visão míope, distorcida, tacanha, pequena do Ministério da Cidadania em um país que voltou ao mapa da fome. Perdemos a noção de controle", criticou Simone.

Na tarde desta terça-feira, Tebet esteve em reunião com o vice-presidente eleito e coordenador geral do governo de transição, Geraldo Alckmin (PSB) . Além dele, Bela Gil,R enato Maluf e o Reinaldo Takarabe, integrantes do grupo técnico do Desenvolvimento Social, também participaram do encontro.

"Satisfação em receber a senadora @simonetebetbr, a @belagil, o Prof. Renato Maluf e o Reinaldo Takarabe, integrantes do grupo técnico do Desenvolvimento Social. A prioridade do presidente @LulaOficial é garantir o Bolsa Família de R$ 600 e recuperar o SUAS", escreveu Alckmin no Twitter.

Segundo apuração do colunista do iG , Daniel Cesar, o PT não gostaria que Simone Tebet assumisse um ministério . Lula, no entanto, vai contra o partido e diz que ela faz parte da cota de escolhas pessoais dele.

