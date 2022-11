Reprodução/Twitter - 10.10.2022 Falta de energia aliada à chegada do inverno preocupam autoridades ucranianas

Cerca de 70% das residências de Kiev , capital da Ucrânia, permanece sem energia nesta quinta-feira (24), após uma série de ataques com mísseis russos, informou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko.

Os bombardeios russos contra Kiev têm atingido infraestruturas de energia e estão prejudicando o abastecimento de água nos imóveis, nos maiores estragos na região em nove meses de guerra .

De acordo com a prefeitura, as equipes de reparação e emergência estão trabalhando arduamente para restaurar os sistemas de aquecimento.





Mais cedo, o chefe da Administração Militar, Halyna Luhova, citado pelo portal Ukrinform, informou que foram lançados 17 ataques, nos quais uma pessoa foi morta e outra ficou ferida, em um dos distritos mais populosos de Kherson, no sul da Ucrânia .

Nos últimos quatro dias, o exército da Rússia bombardeou Kherson 62 vezes, matando oito pessoas e ferindo outras quatro. Vídeos de moradores da cidade publicados nas redes sociais mostram prédios residenciais em chamas após serem atingidos por mísseis de Moscou.

"Os russos estão intensificando o bombardeio de bairros residenciais de Kherson. Depois dos mísseis de ontem, hoje eles atacaram 13 vezes, um dos bairros mais populosos, Tavriyskyi, na parte norte da cidade foi atingido", disse o conselheiro regional Sergii Khlan.

A situação na capital ucraniana tem se agravado desde o último sábado (19), quando o território começou a enfrentar apagões.

Para atender a população, que precisa lidar com temperaturas abaixo dos 0ºC em meio ao inverno, foram disponibilizados "centros de aquecimento" movidos a geradores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.