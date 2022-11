Reprodução/Flickr - 14.08.2022 Capitólio EUA

Na noite das eleições 'midterms' que acontecem nesta terça-feira (8), para o Congresso nos Estados Unidos , os eleitores americanos decidirão quais partidos controlam a Câmara e o Senado . Temas polêmicos como as questões da legalização do aborto e da economia provavelmente influenciarão as decisões das eleitores, porém o que está em jogo vai muito além e tem a ver até mesmo com as próximas eleições para presidente.

Os membros do partido dos Republicanos (Donald Trump) apostam nas incertezas econômicas e também nas preocupações com o aumento da violência e criminalidade , para tentar recuperar o controle do Senado e da Câmara dos Deputados.

Caso conquistem mais cadeiras nessas eleições, a promessa é de tentar impedir que o presidente Joe Biden avance suas paustas pelos próximos dois anos.

Nos Estados Unidos, a população também passa por votações para governadores dos estados, na escolha das autoridades que realizam as eleições e também votam medidas como a legalização da cannabis, legalização do aborto e abolição da escravidão moderna .

Eleições na Geórgia

O primeiro momento esperado da noite acontece após fechamento das urnas na Geórgia. O senador democrata Raphael Warnock disputa reeleição contra a lenda do futebol americano Herschel Walker . Uma vitória de Walker no estado em que tem a primeira contagem de votos indicaria aos democratas o que pode vir pela frente.

O governador do estado, o republicano Brian Kemp é desafiado por Stacey Abrams , mulher negra com uma série de sucessos para os democratas no estado em 2020. O ex-presidente Donald Trump não se dá muito bem com Kemp e se ele vencer, dará um sinal de que muitos republicanos desejam dar um fim a era Trump.

No estado de Vermont, de Bernie Sander, será uma das cinco regiões dos Estados Unidos onde eleitores votam pela abolição da escravidão moderna.

Em Ohio e Carolina do Norte , as expectativas dos democratas estão abaixo do que se esperava, contudo os candidatos ao Senado se apresentam bastante competitivos.

As pesquisas de intenções de votos apresentam como favoritos dois republicanos, JD Vance e Ted Budd, que foram endossados por Trump. Mas, a disputa está acirrada e os adversários democratas Tim Ryan ou Cheri Beasley não perderam chances de virada.

Uma possível vitória Democrata na Carolina do Norte será um balde de água fria nas esperanças republicanas de reconquistar o Senado e pode azedar também as chances de se encabeçar uma segunda candidatura a Trump à Casa Branca em 2024.

Nomes fortes do Republicanos na Flórida

Na Flórida, o governador Ron DeSantis e o senador Marco Rubio, ambos do partido Republicano tem suas vitórias praticamente garantidas e são nomes potenciais para concorrerem à presidência em 2024 .

Na Pensilvânia, o democrata John Fetterman e o republicano Mehmet Oz travam uma disputa equilibrada para a vaga ao Senado. Fetterman está se recupera de um acidente vascular cerebral com risco de vida e perdeu sua vantagem de vitória com a candidatura de Oz, que é apresentador de TV e se beneficiou da fama na candidatura.

Os Republicanos não tiram o foco o estado de New Hampshire . Trump perdeu duas vezes nessa região, que hoje é representada por Democratas no Congresso.

Legalização do uso recreativo da Cannabis

Em Maryland e Missouri e também nos estados de Arkansas, Dakota do Norte e Dakota do Sul , o eleitores vão às urnas para decidirem sobre legalização da cannabis. Se esses cinco estados aprovarem a medida, a cannabis recreativa se tornará legal em quase que a metade de todo os Estados Unidos.

No Arizona, estado chave das conspirações eleitorais de 2020 , cerca de 10 candidatos republicanos deram suporte as acusações conspiratórias de fraudes feitas por Donald Trump , na vitória de Joe Biden na eleição de 2020.

O candidato Kari Lake , que disputa o governo do estado e caso seja eleito, deve alterar diversas l eis estaduais de votação antes das eleições de 2024.

Em Nova York existe uma grande inquietação. A região é controlada dominada pelo partido Democratas , mas tem presenciado uma mudança nos ventos com republicano Lee Zeldin, que a cada dia conquista mais eleitores ao fazer ataques sobre o histórico de crimes da governadora Kathy Hochul.

No estado ultraconservador do Texas, o democrata Beto O'Rourke tem agregado eleitores frustrados com as políticas republicanas e a inação sobre o controle de armas em uma campanha do atual governador Greg Abbott.

Tanto em Nova York quanto no Texas os resultados das eleições podem se tornam uma grande surpresa na história política dos Estados Unidos.

Já nos estados de Michigan, na Califórnia, Kentucky, Montana e Vermont , os grande destaques das eleições estão voltadas a questões de proteção e direito de decisão das mulheres sobre a legalização do aborto.

As pesquisas em Nevada apontam o Adam Laxalt, candidato republicano ao Senado , com uma boa vantagem para vencer a senadora democrata Catherine Cortez Masto. Uma vitória para Laxalt deve afastar de vez a hegemonia no controle democrata do Senado.

