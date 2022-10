Ansa Norte-americano morreu durante um conflito em agosto





O corpo do veterano militar norte-americano Joshua Alan Jones, 24 anos, morto durante a guerra na Ucrânia no mês de agosto, foi restituído para as autoridades de Kiev, informou o chefe do Gabinete da Presidência do país, Andriy Yermak, por meio de sua conta no Telegram nesta quarta-feira (26).

As autoridades norte-americanas não confirmaram a restituição e nem o nome do jovem, que atuava como voluntário ao lado dos militares ucranianos.

Porém, em agosto, o Pentágono informou que um veterano havia morrido em combate.





Segundo as informações dos familiares, Jones morreu em 23 de agosto durante conflitos ao lado da chamada "Brigada Norman".

O representante do governo de Kiev ainda divulgou que 10 prisioneiros de guerra, "sendo um oficial e nove soldados", voltaram para o território nacional em uma troca com Moscou.

"Nossos rapazes estão em casa e nós completamos mais uma troca. Nós vamos continuar a retornar nossas pessoas para casa", acrescentou Yermak.

Simulação sob supervisão de Putin



Vladimir Putin, presidente da Rússia supervisionou, nesta quarta-feira, o treinamento de suas forças de dissuasão estratégica , ou seja, as tropas encarregadas de responder a ameaças, inclusive em caso de guerra nuclear.

A iniciativa ocorre em meio a preocupações de uma nova escalada da guerra na Ucrânia. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse a Putin que os exercícios pretendiam ensaiar “um ataque nuclear maciço” em resposta a uma investida com armas atômicas contra a Rússia.

Os exercícios incluíram o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais da península Kamchatka, no extremo leste russo, e outro a partir das águas do mar de Barents, no Ártico.

Autoridades russas negam que planejam usar armas atômicas , mas acusam a Ucrânia de tramar a detonação de uma chamada “bomba suja” — artefato convencional envolto em materiais radioativos.

