Reprodução/Twitter - 10.10.2022 Rússia ataca capital da Ucrânia

Sete civis foram mortos e outros três ficaram feridos na cidade de Bakhmut, na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia. A região foi cenário de intensos combates entre ucranianos e o exército russo.

Também foram encontrados, nesta terça-feira, os corpos de três civis que haviam morrido, anteriormente, em ataques a duas outras cidades da região. O exército ucraniano confirmou as ofensivas russas contra Bakhmut e Adviivka.

Na segunda-feira, tropas ucranianas repeliram ataques russos perto de 10 cidades, incluindo Bakhmut, nas regiões Leste de Donetsk e Luhansk.

Em setembro, o exército retomou milhares de quilômetros quadrados no Nordeste e no Sul, como parte de uma contraofensiva.

Desde então, os combates se concentram principalmente no Leste do país, e também em torno da cidade de Kherson, no Sul.

