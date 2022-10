Reprodução/Twitter Ativistas jogam bolo em estátua do rei Charles III

Ativistas ambientais entraram em um museu de Londres, no Reino Unido , e jogaram bolo no rosto de uma estátua do rei Charles III que está no local. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (24).

Ellie McFadden, de 20 anos, e Tom Johnson, 29 anos, fazem parte do grupo Just Stop Oil ('Apenas Parem o Petróleo' em tradução livre) e realizaram o ato dentro do museu londrino de Madame Tussauds.

A estátua está localizada em uma área onde também encontram-se as obras do príncipe William da princesa Catherine e da rainha Camilla.

Em um comunicado divulgado nas suas redes sociais, o museu afirmou que o ataque ocorreu por volta das 10h50 (horário local). Também foi dito que a equipe de segurança do local está agindo junto com a polícia metropolitana nas investigações.

"Nossa equipe de segurança lidou com o incidente rapidamente e estamos trabalhando em estreita colaboração com a Polícia Metropolitana neste assunto. A atração continua aberta, com nosso set da Família Real fechado temporariamente", informou o Madame Tussauds.

O Just Stop Oil disse, nas suas redes sociais, que a ação fez parte de uma série de manifestações que pedem para que o governo britânico suspenda todas as novas licenças para a produção de petróleo e gás.

"A ação ocorre algumas semanas antes da COP 27, na qual o rei Charles III abandonou os planos de comparecer e fazer um discurso, a conselho da então ex-primeira-ministra Liz Truss", publicou o grupo.

Outras ações dos ativistas



Esta não foi a primeira vez que o grupo realizou ataques a obras visando chamar a atenção para a questão climática. No dia 14 de outubro o alvo dos ativistas foi uma obra de Vincent Van Gogh.

O famoso quadro "Girassóis" estava exposto na National Gallery, em Londres, e foi atingido por duas latas de molho de tomate. As manifestantes foram detidas e levadas pela polícia para prestarem esclarecimentos na delegacia local.

Em março, um ativista envadiu a partida da Premier League (campeonato ingles de futebol) entre Everton e Newcastle e amarrou-se junto a uma das traves do campo.

